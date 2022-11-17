Посол Москвы Моргулов: Россия ожидает государственный визит Си Цзиньпина в следующем году после сессии парламента КНР в марте

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17 ноября 2022, 07:37

Председатель КНР Си Цзиньпин, Li Gang / globallookpress.com

Российская Федерация ожидает государственный визит китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году после сессии парламента КНР в марте. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Игорь Моргулов, посол Москвы в Пекине.

«Россия ожидает государственный визит председателя КНР в следующем году после сессии китайского парламента в марте, заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Дипломатический представитель также отметил, что руководители правительств двух стран могут в декабре провести встречу в видеоформате.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Си Цзиньпин в ходе своего выступления на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии призвал отменить односторонние ограничительные меры.