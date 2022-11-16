Москалькова заявила, что российская молодежь находится на передовой по борьбе с неофашизмом и национализмом

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16 ноября 2022, 23:31 Источник: RT

Татьяна Москалькова / Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Молодежь России находится на передовой по борьбе с национализмом и неофашизмом, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время своего выступления на открывшейся в Москве международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

Как передает RT, к такой молодежи политик в первую очередь относит молодых участников СВО, которые выступают против «геноцида русскоязычного населения», проживающего в Луганске и Донецке, против «надругательства над ветеранами» ВОВ, победивших фашистскую Германию.

Москалькова также отметила важную роль юных волонтеров, доставляющих гуманитарную помощь на Донбасс и поддерживающих эвакуированных мирных жителей из зоны проведения СВО.