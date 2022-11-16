Бывший офицер разведки США Риттер заявил, что НАТО может использовать инцидент в Польше в целях передачи Украине систем ПВО

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 22:44 Источник: RT

Символика НАТО / Xander Heinl, via www.imago-imag / https://globallookpress.com

Североатлантический альянс может использовать инцидент с падением ракеты на территорию Польши с целью оправдать предоставление Украине новых систем противовоздушной обороны. Об этом во время беседы с RT сообщил бывший офицер разведки Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер.

Согласно его словам, НАТО, анализируя случившееся, рассмотрит возможность предоставления украинской стороне «более совершенных систем противовоздушной обороны».

Как отметил Риттер, вне зависимости от инцидента, Североатлантический альянс в любом случае хотел предоставить Киеву «дополнительное военное оборудование и финансовую помощь».