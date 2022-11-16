Захарова о заявлении Белого дома об ответственности РФ за инцидент в Польше: власти США плевать хотели на результаты расследования

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16 ноября 2022, 21:35 Источник: Telegram Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление администрации США об инциденте с падением ракеты в Польше.

В заявлении, распространенном Белым домом в среду, говорится, что ответственность за произошедшее несет Россия — вне зависимости от того, какими окажутся результаты расследования и кому принадлежала упавшая ракета.

Комментируя это заявление, Захарова в своем телеграм-канале заявила, что властям США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам. По ее мнению, именно потому, что правительство США всегда «плевать хотело» на объективные результаты расследований, в стране не раскрыты тысячи громких преступлений, включая убийство президента Кеннеди, а американские политики «всегда выходят сухими из мокрых дел».