Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов ушел из Совфеда и намерен работать в Африке

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16 ноября 2022, 20:59 Источник: Коммерсантъ

Игорь Морозов, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор от Рязанской областной думы в Совете федерации РФ Игорь Морозов уходит в отставку, в среду, 15 ноября, подал заявление. Политик намерен полностью посвятить себя вопросам сотрудничества с Африкой.

Морозов возглавляет Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АфроКом).

Он сказал в беседе с "Коммерсантом", что будет делать то, что сегодня для Российской Федерации необходимо, работать над продвижением продукции, производимой в регионах нашей страны, на африканский рынок.

Игорь Морозов уроженец Рязанской области. В 1978 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1988 году — Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю. В. Андропова. До 1994 года проходил службу в ВС СССР. Имеет воинское звание полковник СВР.

После аспирантуры Академии управления МВД России поступил на госслужбу. Впервые Игорь Морозов стал сенатором в 2001 году. Кандидат юридических и экономических наук. Профессор Государственного университета "Высшая школа экономики".