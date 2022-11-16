Орбан после приостановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба» призвал к переговорам о мире в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна хочет мира в Украине — чтобы инциденты с остановкой поставок нефти по трубопроводу «Дружба» больше не могли повториться. Об этом венгерский лидер говорил во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.
Он напомнил, что из-за российских бомбардировок, которым была подвергнута энергетическая инфраструктура Украины, во вторник приостанавливалась транспортировка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба».
«Когда в опасности ты, твоя страна, твоя экономика, тогда ты должен постараться, чтобы эту опасность устранить, а это значит, что мы хотим мира, чтобы начались переговоры о мире», - заявил Орбан.