Орбан после приостановки поставок нефти по трубопроводу «Дружба» призвал к переговорам о мире в Украине

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16 ноября 2022, 19:35 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/globallook.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна хочет мира в Украине — чтобы инциденты с остановкой поставок нефти по трубопроводу «Дружба» больше не могли повториться. Об этом венгерский лидер говорил во время пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.

Он напомнил, что из-за российских бомбардировок, которым была подвергнута энергетическая инфраструктура Украины, во вторник приостанавливалась транспортировка нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

«Когда в опасности ты, твоя страна, твоя экономика, тогда ты должен постараться, чтобы эту опасность устранить, а это значит, что мы хотим мира, чтобы начались переговоры о мире», - заявил Орбан.