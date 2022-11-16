Пропала без вести заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева

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16 ноября 2022, 13:40 Источник: Telegram

В среду, 16 ноября, стало известно об исчезновении заместителя главы администрации Херсонской области Екатерины Губаревой. Соответствующую информацию сегодня предоставил ее супруг Павел Губарев.

По словам Павла Губарева его жена пропала в минувший вторник около 16.30. С вышеуказанного времени заместитель главы администрации Херсонской области не выходит на связь. В последний раз Екатерину Губареву видели около здания правительства Херсонской области в Геническе.

Супруг пропавшей назвал безрезультатными попытки дозвониться временно исполняющему обязанности губернатора региона Владимиру Сальдо, чтобы узнать, где может находиться Губарева.

Замглавы Херсонской области Губарева, об исчезновении которой сообщал муж, задержана по делу об экономическом преступлении