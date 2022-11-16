Песков: Путин не планирует поздравлять Байдена с 80-летием 20 ноября и не получал от него поздравления с 70-летним юбилеем

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16 ноября 2022, 13:19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин не собирается поздравлять главу Соединенных Штатов Джо Байдена с 80-летием 20 ноября и не получал от него поздравления с 70-летним юбилеем. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля.

«Путин не планирует поздравлять Байдена с 80-летием 20 ноября и не получал от него поздравления с 70-летием 7 октября», — процитирован Песков в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, спикер Кремля назвал ситуацию с фрагментами снаряда, упавшими накануне на польской территории, очередной истеричной, оголтелой и русофобской реакцией.