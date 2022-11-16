Спикер Кремля Песков назвал ситуацию с упавшими в Польше обломками ракеты очередной истеричной, оголтелой и русофобской реакцией

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16 ноября 2022, 13:08

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с фрагментами ракеты, упавшими на польской территории, очередной истеричной, оголтелой и русофобской реакцией. Об этом информирует ТАСС.

«Песков назвал ситуацию с упавшими в Польше обломками ракеты очередной истеричной, оголтелой, русофобской реакцией, не основанной ни на каких данных», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

Варшава могла сразу заявить, что упавший снаряд не имеет отношения к Российской Федерации, также отметил спикер Кремля.

Как сообщалось ранее сегодня, агентство Reuters распространило информацию, согласно которой американский лидер Джо Байден известил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы противовоздушной обороны Украины.