Спикер Кремля Песков назвал ситуацию с упавшими в Польше обломками ракеты очередной истеричной, оголтелой и русофобской реакцией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с фрагментами ракеты, упавшими на польской территории, очередной истеричной, оголтелой и русофобской реакцией. Об этом информирует ТАСС.
«Песков назвал ситуацию с упавшими в Польше обломками ракеты очередной истеричной, оголтелой, русофобской реакцией, не основанной ни на каких данных», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
Варшава могла сразу заявить, что упавший снаряд не имеет отношения к Российской Федерации, также отметил спикер Кремля.
Как сообщалось ранее сегодня, агентство Reuters распространило информацию, согласно которой американский лидер Джо Байден известил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы противовоздушной обороны Украины.