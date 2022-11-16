Военный эксперт Коротченко о ЧП в Польше: «Всем стало ясно, что это была украинская ракета»

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16 ноября 2022, 13:08 Антон Николаев

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что на территорию Польши упала украинская ракета, а не российская. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Заявления различных источников указывает на то, что это была зенитная управляемая ракета, которая была запущена украинским комплексом С-300 советского производства. Я напомню, что после распада СССР на Украине осталось советское военное наследие в виде системы комплексов противовоздушной обороны».

«30 лет без технического освидетельствования, контроля Украина эксплуатирует эти системы С-300. За это время можно только предположить, что боевые алгоритмы, микроэлектроника, квалификация украинских зенитчиков и техническое состояние этих систем деградировали. Очевидно, что имела место техническая ошибка или сбой в алгоритмах управления зенитной ракетой».

«То, что сегодня на нас пытаются вешать собак, - это очевидно. Но с другой стороны, поскольку уже всем стало, я полагаю, ясно, что это была украинская ракета. Надо понимать, что там достаточно компактный заряд и его задача - формирование осколочного поля, которое уничтожает цель в воздухе. Поэтому такая относительно небольшая образовалась воронка, видимо, в результате детонации и столкновения с землей».

Накануне в Польше в 8 км от границы Украины упали ракеты, погибли два человека. Варшава заявила, что не обладает данными, чьи они.