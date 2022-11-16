Политолог Светов об инциденте в Польше: «Пятая статья НАТО не будет применена»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 12:02 Антон Николаев

Юрий Светов предполагает, что пятая статья Устава НАТО о коллективной безопасности не будет применена, так как это чревато развязыванием крупномасштабной войны. Вместе с тем, эксперт отметил, что инцидент в Польше - повод для нового витка информационной войны против России. Такое мнение политолог высказал изданию «Аргументы недели».

«Инцидент в Польше - неизбежные издержки конфликта на Украине. Символично, что ЧП произошло на территории Польши, страны, которая стала перевалочной базой для вооружения Украины. Такого рода инциденты происходят регулярно в регионах, прилегающих к конфликтам. То, что произошло в Польше, сейчас активно используется в информационной войне против России, т.е. истерия совершенно не соответствует масштабам этого инцидента».

«НАТО будет разбираться в этом происшествии по четвертой статье устава, которая предполагает консультации. Статья пятая не будет применена. Нужно понимать, что эта статья о коллективной безопасности включена туда для поддержки штанов слабым членам блока. Когда воевали Турция и Греция, то в чью пользу работала эта статья? Просто визг поляков, которые на себя не рассчитывают, но полагают, что они будут задираться с кем угодно, а за спиной у них стоит НАТО. Я предполагаю, что стороны НАТО будут протестовать против применения пятой статьи устава, так как понимают, что получат удары по своим территориям».

Накануне польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке Польши, два человека погибли.