Экс-депутат Рады Кива о падении ракеты в Польше: Зеленскому стало скучно утилизировать украинцев, он взялся за поляков

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стало скучно заниматься утилизацией граждан бывшей советской республики, политик принялся за поляков. Так бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал произошедший накануне инцидент с падением ракеты на польской территории.
«Зеленскому стало скучно утилизировать украинцев, он взялся за поляков. Хоть какая-то есть интрига», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.
Как сообщалось ранее в среду, турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о том, что имеющаяся информация указывает на непричастность Российской Федерации к падению снаряда в Польше.