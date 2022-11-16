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Экс-депутат Рады Кива о падении ракеты в Польше: Зеленскому стало скучно утилизировать украинцев, он взялся за поляков

, 12:06

Экс-депутат Рады Кива о падении ракеты в Польше: Зеленскому стало скучно утилизировать украинцев, он взялся за поляков
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому стало скучно заниматься утилизацией граждан бывшей советской республики, политик принялся за поляков. Так бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал произошедший накануне инцидент с падением ракеты на польской территории.

«Зеленскому стало скучно утилизировать украинцев, он взялся за поляков. Хоть какая-то есть интрига», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале Кивы.

Как сообщалось ранее в среду, турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о том, что имеющаяся информация указывает на непричастность Российской Федерации к падению снаряда в Польше.

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