Политолог Дзермант о ракетном ударе по Польше: «Ударять РФ в трактор - бессмысленно»

Алексей Дзермант предположил, что это была целенаправленная провокация Киева, чтобы усилить конфликт. Такое мнение эксперт высказал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», передает издание «Аргументы недели».
«Либо это была украинская ракета, которая случайным образом упала на территорию Польши, либо это сознательная провокация украинской стороны, чтобы вызвать дальнейшую эскалацию конфликта. Ударять России в трактор - бессмысленно. Все мы понимаем, что это не те средства и методы, которыми Россия может ударить по Польше. Нужно максимально добиваться расследования: что за ракета, куда она летела, по какой траектории».
Дзермант также призвал не прекращать удары по Украине:
«Массированный ракетный удар по энергоструктуре Украине был настолько чувствителен, теперь нужно сделать, чтобы эти удары прекратились. Если они испугались, если почувствовали этот удар, то нужно продолжать! Нужно добиваться капитуляции киевского режима».
Накануне польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке Польши, два человека погибли.
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