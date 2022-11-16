Трамп пообещал, что в случае победы на выборах прекратит «войну» Байдена против энергетики США в первый же день президентства

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16 ноября 2022, 10:19

Бывший президент США Дональд Трамп, Lev Radin / globallookpress.com

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года прекратит «войну» действующего американского лидера Джо Байдена против энергетики Соединенных Штатов в первый же день своего президентства. Об этом информирует ТАСС.

«В первый же день мы прекратим войну [президента США] Джо Байдена против американской энергетики», — процитирован Трамп в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в среду, Байден сделал заявление о том, что у него нет какой-либо реакции на объявление Трампа о решении принять участие в борьбе за должность американского президента.