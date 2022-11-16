Байден заявил, что у него нет какой-либо реакции на объявление Трампа о решении участвовать в борьбе за пост президента США

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16 ноября 2022, 08:08

Президент США Джо Байден, Maged Helal/U.S. Embassy / globallookpress.com

Действующий американский лидер Джо Байден сделал заявление о том, что у него нет какой-либо реакции на объявление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о решении принять участие в борьбе за должность президента Соединенных Штатов. Об этом информирует ТАСС.

«Джо Байден заявил, что у него нет какой-либо реакции на объявление Дональда Трампа о решении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах в 2024 году», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Байден отметил, что предварительные данные оспаривают утверждения, согласно которым снаряд, упавший на польской территории, был выпущен из России.