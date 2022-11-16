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Глава крымского парламента Константинов выразил мнение, что сейчас не время для переговоров с Зеленским

, 09:37 Источник: РИА "Новости"

Глава крымского парламента Константинов выразил мнение, что сейчас не время для переговоров с Зеленским
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава крымского парламента Владимир Константинов утром в среду, 16 ноября, выразил мнение, что в настоящий момент не время для переговоров с киевскими властями во главе с Владимиром Зеленским.

Владимир Константинов выразил мнение, что если и начинать переговоры, то исключительно после освобождения российскими войсками Одессы и Киева.

Глава Крымского парламента добавил, что если сейчас и начинать переговорный процесс, то не с Владимиром Зеленским, а с его "западными кураторами" в Соединенных Штатах Америки.

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