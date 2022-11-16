Президент Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия, чтобы убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров

Анкара продолжит прилагать усилия, чтобы убедить Российскую Федерацию и Украину сесть за стол переговоров. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Эрдоган считает, что победителей в украинском кризисе не будет, от мира выиграют все», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.
По словам турецкого лидера, Анкара продолжит прилагать усилия, чтобы убедить Москву и Киев сесть за стол переговоров.
Как сообщалось ранее в среду, Реджеп Эрдоган отметил, что имеющиеся сведения указывают на непричастность российской стороны к инциденту с падением ракеты на польской территории.