Президент Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия, чтобы убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 09:14

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Turkish Presidency / globallookpress.com

Анкара продолжит прилагать усилия, чтобы убедить Российскую Федерацию и Украину сесть за стол переговоров. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Эрдоган считает, что победителей в украинском кризисе не будет, от мира выиграют все», — указывается в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного агентства.

По словам турецкого лидера, Анкара продолжит прилагать усилия, чтобы убедить Москву и Киев сесть за стол переговоров.

Как сообщалось ранее в среду, Реджеп Эрдоган отметил, что имеющиеся сведения указывают на непричастность российской стороны к инциденту с падением ракеты на польской территории.