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16 ноября 2022, 08:43

Директор ЦРУ Уильям Бернс, IMAGO/Rod Lamkey / CNP /MediaPun / globallookpress.com

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве и подтвердил планы Вашингтона оказывать помощь бывшей советской республике. На это, как передает РИА Новости, указало американское издание The Washington Post.

«Глава ЦРУ вчера встретился с Зеленским в Киеве, подтвердил намерения США помогать Украине, пишет Washington Post», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что зверства режима, находящегося у власти в Киеве, еще раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине.