Зверства режима, который в настоящий момент находится у власти на Украине, еще раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма в бывшей советской республике. На это указал Вячеслав Володин, председатель нижней палаты российского парламента.
Спикер разместил в своем Telegram-канале фотографию из Херсона, где запечатлены несколько горожан, которых привязали к столбам в качестве наказания за сотрудничество с военными РФ.
«Зверства киевского режима еще раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине, где спустя десятилетия он снова возродился», — говорится в публикации Володина.
По словам отечественного политика, западные государства, поставляющие вооружения Украине, поддерживают фашизм.
Как сообщалось ранее в среду, агентство Associated Press распространило информацию, согласно которой ракету, упавшую на польской территории, выпустили украинские войска, чтобы сбить российский снаряд.