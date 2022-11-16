Володин: зверства киевского режима еще раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

16 ноября 2022, 08:31

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Зверства режима, который в настоящий момент находится у власти на Украине, еще раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма в бывшей советской республике. На это указал Вячеслав Володин, председатель нижней палаты российского парламента.

Спикер разместил в своем Telegram-канале фотографию из Херсона, где запечатлены несколько горожан, которых привязали к столбам в качестве наказания за сотрудничество с военными РФ.

«Зверства киевского режима еще раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине, где спустя десятилетия он снова возродился», — говорится в публикации Володина.

По словам отечественного политика, западные государства, поставляющие вооружения Украине, поддерживают фашизм.

Как сообщалось ранее в среду, агентство Associated Press распространило информацию, согласно которой ракету, упавшую на польской территории, выпустили украинские войска, чтобы сбить российский снаряд.