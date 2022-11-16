Байден проводит с мировыми лидерами встречу на Бали после падения ракет в Польше

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рано утром в среду проводит на индонезийском острове Бали экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента с падением ракеты на территории Польши.
Известно, что на встрече присутствует государственный секретарь США Энтони Блинкен. Сообщается также, что за переговорным столом сидят главы ФРГ, Великобритании, Франции, Канады, Испании, Японии, а также представитель ЕС.
Трансляция встречи, которую демонстрировал Белый дом, продлилась несколько секунд, после чего прервалась.