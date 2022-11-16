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Байден проводит с мировыми лидерами встречу на Бали после падения ракет в Польше

, 07:42 Источник: РИА "Новости"

Байден проводит с мировыми лидерами встречу на Бали после падения ракет в Польше
президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рано утром в среду проводит на индонезийском острове Бали экстренную встречу с мировыми лидерами после инцидента с падением ракеты на территории Польши.

Известно, что на встрече присутствует государственный секретарь США Энтони Блинкен. Сообщается также, что за переговорным столом сидят главы ФРГ, Великобритании, Франции, Канады, Испании, Японии, а также представитель ЕС.

Трансляция встречи, которую демонстрировал Белый дом, продлилась несколько секунд, после чего прервалась.

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