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Newsmax: Трамп объявит о своих планах на выборы в 05:00 мск

, 17:47

Newsmax: Трамп объявит о своих планах на выборы в 05:00 мск
Дональд Трамп, White House/ globallookpress.com

Выступление экс-президента США Дональда Трампа, в котором он, как ожидается, объявит о планах участвовать в выборах главы государства в 2024 году, состоится во вторник в 05:00 по московскому времени 16 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Newsmax.

Отмечается, что бывший лидер США выступит с заявлением из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

По информации местных СМИ, Республиканская партия может не поддержать его кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Байден доволен процессом выборов в Конгресс.

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