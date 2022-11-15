ВС РФ в боях за Павловку уничтожили до 1 400 украинских военных

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15 ноября 2022, 13:35 Источник: Telegram

российский военный, https://argumenti.ru/society/2022/11/798677

В Министерстве обороны Российской Федерации днем во вторник, 15 ноября, предоставили информацию о том, что в боях за Павловку Вооруженные силы страны ликвидировали до 1 400 военнослужащих ВСУ.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили об освобождении села Павловка. Отмечалось, что взятие данного населенного пункта открывает плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ в Донбассе.

На прошлой неделе в Минобороны России сообщили, что соотношение украинских потерь с российскими на Угледарском направлении составляет девять к одному.