Политолог Мирзоян: «Резолюция ООН о репарациях Украине сыграла на руку России»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 ноября 2022, 12:29 Антон Николаев

Геворг Мирзоян считает, что проект резолюции о репарациях Украине со стороны России был принят под давлением США. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Резолюция ООН о возмещении ущерба Украине невыполнима, так как для выплат репараций страна должна проиграть в войне и подписаться под этим. Россия пока подписывать такого рода документы не собирается. Я даже не считаю возможным сам факт такого подписания, учитывая специфическую ситуацию в России. Следует отметить, что резолюция носит исключительно рекомендательный характер, она была принята в Генассамблее ООН, ее никто не должен выполнять, но сейчас ее можно считать в какой-то степени победой России, так как никогда не было такого маленького количества проголосовавших «За». Мы понимаем, что проголосовавшие «За» сделали это под давлением США, а также есть те, кто голосовали исходя из блоковой дисциплины. Я склонен рассматривать эту резолюцию, как большой российский плюс».

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.