Зеленский предложил расширить на порты Николаевской области «зерновую сделку»

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15 ноября 2022, 09:23 Источник: РИА "Новости"

зерно, https://unsplash.com/photos/pcW5bR7gSJ4

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на саммите G20, который сейчас проходит на острове Бали, предложил расширить на порты Николаевской области действие "зерновой сделки".

Владимир Зеленский предлагает расширить экспортную зерновую инициативу на другие украинские порты, в частности, "Николаев" и "Ольвия", которые находятся на территории Николаевской области.

Президент Украины также выступил за бессрочное продление "зерновой сделки". По словам политика, с июля текущего года страна в рамках вышеуказанного соглашения морскими путями экспортировала свыше десяти миллионов тонн продовольствия и способна увеличить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно.