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Аргументы Недели Политика 13+

Замминистра инфраструктуры Украины Васьков заявил, что в стране хотят расширить положения зерновой сделки

, 22:25

Замминистра инфраструктуры Украины Васьков заявил, что в стране хотят расширить положения зерновой сделки
Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Украина хочет как минимум на год продлить действие зерновой сделки и расширить ее на порты Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра инфраструктуры страны Юрия Васькова.

По словам источника, Киев уже предложил Турции и ООН новые условия соглашения. Украина планирует продлить зерновую сделку минимум на год и добавить в нее порты Николаевской области.

Отмечается, что итоги запроса власти намерены узнать «не позднее, чем на следующей неделе».

Васьков также рассказал, что в стране хотят добиться сокращения количества проверок судов, покидающих Украину.

Ранее сообщалось, что Киев уже получил ПВО от США.

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