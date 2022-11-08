Замминистра инфраструктуры Украины Васьков заявил, что в стране хотят расширить положения зерновой сделки

Украина хочет как минимум на год продлить действие зерновой сделки и расширить ее на порты Николаевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра инфраструктуры страны Юрия Васькова.
По словам источника, Киев уже предложил Турции и ООН новые условия соглашения. Украина планирует продлить зерновую сделку минимум на год и добавить в нее порты Николаевской области.
Отмечается, что итоги запроса власти намерены узнать «не позднее, чем на следующей неделе».
Васьков также рассказал, что в стране хотят добиться сокращения количества проверок судов, покидающих Украину.
Ранее сообщалось, что Киев уже получил ПВО от США.
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