Премьер Индии Моди призвал страны G20 найти мирное решение конфликта на Украине

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15 ноября 2022, 07:56

Нарендра Моди, IMAGO/Hindustan Times

Страны G20 должны искать мирное решение для завершения конфликта на Украине. К этому в ходе сессии «Продовольственная и энергетическая безопасность» призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«…Мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии на Украине», - приводит МИД Индии слова премьера. Моди подчеркнул, что обеспечение мира является на данный момент «необходимостью часа».

Кроме того, премьер Индии выразил надежду, что на следующем саммите G20 его участники будут согласны «донести до мира решительную миссию мира».

Ранее сообщалось, что Великобритания и Евросоюз намерены призвать Россию к деэскалации конфликта на Украине в ходе саммита G20.