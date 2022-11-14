Сенатор Цеков заявил, что власти Украины идут на все, чтобы скрыть преступления ВСУ в Херсоне

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2022, 23:06 Источник: Народные Новости

Сенатор от Крыма Сергей Цеков / Federation Council of Russia / http://globallookpress.com

Киевские власти идут на все, чтобы скрыть преступления Вооруженных сил Украины. Об этом во время беседы с «Народными Новостями» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Согласно его словам, ряд журналистов теперь не сможет освещать события в Херсоне, среди которых сотрудники SkyNews и CNN. Как отметил Цеков, подобное поведение украинских властей говорит о том, что они всеми возможными способами пытаются скрыть правду о происходящем на территории Херсона.

Сенатор добавил, что Киев не хочет, чтобы журналисты увидели и зафиксировали то, что херсонские жители на самом деле не рады возвращению в город Вооруженных сил Украины.