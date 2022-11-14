Военный эксперт Гундаров заявил, что для завершения СВО необходимо взять Киев и перенести столицу Украины во Львов

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14 ноября 2022, 22:44 Источник: Вечерняя Москва

Киев / Sergei Chuzavkov / http://globallookpress.com

Для полного завершения специальной военной операции необходимо взять Киев и перенести украинскую столицу во Львов. Об этом во время беседы с «Вечерней Москвой» заявил военный эксперт Владимир Гундаров.

Согласно его словам, власти Украины, анализируя все варианты исхода СВО, уже готовят себе «плацдарм во Львове» на территории некогда бывшего штаба Прикарпатского военного округа. Эксперт отметил, что в этой части города некоторые здания переоборудованы под правительственные нужды, поэтому следует ожидать, что Львов станет новой столицей Украины.

Гундаров добавил, что добиться взятия под контроль Киева и установки мира можно с помощью сил из мобилизованного ресурса. В таком случае, по мнению эксперта, на достижение этих целей уйдет от трех до пяти месяцев.