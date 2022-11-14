Депутат Госдумы Морозов заявил об отсутствии у ГА ООН полномочий решать проблему «возмещения» ущерба Украине

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14 ноября 2022, 22:24 Источник: РИА "Новости"

здание Госдумы РФ, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов в понедельник заявил, что страна не будет возмещать Украине ущерб. По его словам, у Генассамблеи ООН нет полномочий решать проблему "возмещения".

Ранее сегодня Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла большинством голосов проект резолюции о возмещении Киеву ущерба, который был понесен якобы в результате "международно-противоправных действий России".

Олег Морозов отметил, что у ГА ООН нет полномочий для решения мнимой проблемы "возмещения". Депутат добавил, что РФ возмещать ничего не будет – страна намерена восстанавливать Украину, которая была разорена нацистами.