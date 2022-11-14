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Шольц заявил о важности совместных дискуссий, отвечая на вопрос об «изолированности» России на саммите G20

, 21:39 Источник: РИА "Новости"

Шольц заявил о важности совместных дискуссий, отвечая на вопрос об «изолированности» России на саммите G20
канцлер ФРГ Олаф Шольц, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая в понедельник, 14 ноября, на вопрос представителей средств массовой информации, "насколько изолирована Россия" на саммите G20, отметил важность совместных дискуссий.

Олаф Шольц подчеркнул, что на саммите собираются представители многих стран. По словам канцлера ФРГ, G20 представляет большую часть населения планеты и мирового экономического производства.

Шольц уточнил, что соглашения, которые достигаются на вышеуказанном мероприятии, а также споры и дискуссии, необходимы для внесения вклада в дальнейшее улучшение ситуации.

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