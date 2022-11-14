Байден заявил в связи с выводом войск России из Херсона, что США не будут вести переговоры по Украине без участия Киева

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14 ноября 2022, 17:34

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Соединенные Штаты не будут вести переговоры по Украине без участия киевской стороны. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, в связи с выводом войск России с территории города Херсона выступил американский президент Джо Байден.

«США не будут вести переговоры по Украине без участия Киева, заявил Байден в связи выводом ВС РФ из Херсона», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Глава Белого дома также отметил, что в Вашингтоне ожидают замедления темпов боевых действий на Украине в связи с наступлением зимы.

Как сообщалось ранее в понедельник, основатель бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский спрогнозировал, что если российские силы не двинутся дальше занятой в Донбассе Павловки, она станет для них ловушкой.