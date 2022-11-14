Байден и Си Цзиньпин на встрече на полях G20 согласились, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна

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14 ноября 2022, 16:58

Логотип саммита G20 в Индонезии, Wang Yiliang / globallookpress.com

Глава Соединенных Штатов Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи, которая прошла в Индонезии на полях саммита «Большой двадцатки», согласились, что ядерный конфликт никогда не должен вестись и в нем не может быть победителя. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал Белый дом.

«Джо Байден и Си Цзиньпин на встрече согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна, сообщил Белый дом», — указывается в публикации, которая размещена в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, Байден во время состоявшихся переговоров заявил Си Цзиньпину о том, что США будут и дальше активно конкурировать с Пекином.