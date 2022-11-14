Белый дом: Байден заявил Си Цзиньпину, что США будут и дальше активно конкурировать с Китаем

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14 ноября 2022, 16:41

Президент США Джо Байден, Oliver Contreras - Pool via CNP / globallookpress.com

Американский президент Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, о том что Соединенные Штаты будут и дальше активно конкурировать с Пекином. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указали в Белом доме.

«Джо Байден заявил Си Цзиньпину, что США будут и далее активно конкурировать с Китаем, сообщили в Белом доме», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что главы двух стран в ходе переговоров, состоявшихся на полях саммита «Большой двадцатки», также обсудили важность разработки принципов, предотвращающих скатывание Вашингтона и Пекина к конфликту.

Ранее в понедельник сообщалось о завершении встречи Байдена и Си Цзиньпина в Индонезии.