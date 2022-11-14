Политолог Суздальцев: «Сомневаюсь, что Россию исключат из G20»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 ноября 2022, 16:36 Антон Николаев

globallookpress.com

Андрей Суздальцев считает, что попытка исключить Россию из «Большой двадцатки» - это возможность для Киева занять свое место в мировой политике. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Если Россию исключат из «Большой двадцатки», то тогда нужно будет исключать половину стран, так как половина стран находится в очень сложных отношениях друг с другом. Не то, чтобы там были боевые действия, но отношения тяжелые. Я сомневаюсь, что Россию уберут из G20. Это не первый случай, когда Украина пытается Россию изгнать, но и занять ее место. Напомню, что Россию исключили из «Большой семерки». Украина тогда добивалась того, чтобы она заменила Россию. В данном случае произойдет такая же ситуация. Это попытка Украины занять под шумок конфликта с Россией место в международных отношениях».

Ранее в парламент Украины внесли проект обращения к G20 с просьбой исключить Россию из «Большой двадцатки».