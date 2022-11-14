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Зеленский заявил, что Херсон «дорого обошелся» Украине

, 16:08 Источник: РИА "Новости"

Зеленский заявил, что Херсон «дорого обошелся» Украине
президент Украины Владимир Зеленский, Cover Images/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Херсон в понедельник, 14 ноября, заявил, что данный город "дорого обошелся" Киеву. Об этом сообщило ранее сегодня издание Washington Post.

Владимир Зеленский назвал цену "этой победы" очень высокой". Президент Украины добавил, что за установление контроля над Херсоном Киев заплатил очень большим количеством погибших и большим числом пострадавших.

Напомним, ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал поездку Владимира Зеленского в город Херсон первым его визитом в Российскую Федерацию на должности украинского президента.

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