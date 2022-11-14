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Экс-депутат Рады Кива назвал поездку Зеленского в Херсон первым его визитом в Россию на посту президента Украины

, 14:17

Экс-депутат Рады Кива назвал поездку Зеленского в Херсон первым его визитом в Россию на посту президента Украины
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, фото из его Telegram-канала

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал поездку Владимира Зеленского в город Херсон первым его визитом в Российскую Федерацию на должности украинского президента. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Кивы.

Экс-парламентарий выложил фотографии, на которых запечатлен Зеленский в Херсоне.

«Первый визит Зеленского на посту президента Украины в Россию», — прокомментировал снимки Кива.

Согласно российскому законодательству, Херсонская область является территорией РФ.

Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Сергей Марков отметил, что весь мир ждет договоренности между Москвой и Вашингтоном о прекращении украинского конфликта.

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