Экс-депутат Рады Кива назвал поездку Зеленского в Херсон первым его визитом в Россию на посту президента Украины

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал поездку Владимира Зеленского в город Херсон первым его визитом в Российскую Федерацию на должности украинского президента. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Кивы.
Экс-парламентарий выложил фотографии, на которых запечатлен Зеленский в Херсоне.
«Первый визит Зеленского на посту президента Украины в Россию», — прокомментировал снимки Кива.
Согласно российскому законодательству, Херсонская область является территорией РФ.
Как сообщалось ранее в понедельник, политолог Сергей Марков отметил, что весь мир ждет договоренности между Москвой и Вашингтоном о прекращении украинского конфликта.