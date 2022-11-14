Политолог Марков: видимо, сейчас идут переговоры России и США, весь мир ожидает соглашения о прекращении конфликта на Украине

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14 ноября 2022, 14:02

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Вероятно, в настоящий момент проводятся переговоры представителей РФ и Соединенных Штатов, весь мир ожидает соглашения о прекращении конфликта на Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«Видимо, сейчас идут переговоры между Россией и США в Анкаре. С российской стороны в них участвует глава разведки Сергей Нарышкин», — отмечается, в частности, в публикации Маркова.

Он указал, что весь мир ждет заключения соглашения Москвы и Вашингтона о прекращении украинского конфликта.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в турецкой столице.