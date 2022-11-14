Политолог Марков: видимо, сейчас идут переговоры России и США, весь мир ожидает соглашения о прекращении конфликта на Украине

Вероятно, в настоящий момент проводятся переговоры представителей РФ и Соединенных Штатов, весь мир ожидает соглашения о прекращении конфликта на Украине. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.
«Видимо, сейчас идут переговоры между Россией и США в Анкаре. С российской стороны в них участвует глава разведки Сергей Нарышкин», — отмечается, в частности, в публикации Маркова.
Он указал, что весь мир ждет заключения соглашения Москвы и Вашингтона о прекращении украинского конфликта.
Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переговорах в турецкой столице.