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Елисейский дворец: французский президент Макрон планирует позвонить Путину после саммита G20 в Индонезии

, 15:39

Елисейский дворец: французский президент Макрон планирует позвонить Путину после саммита G20 в Индонезии
Президент Франции Эммануэль Макрон, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину после саммита «Большой двадцатки», который состоится на текущей неделе на территории Индонезии. На это, как передает РИА Новости, указали в Елисейском дворце.

«Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20 (на Бали 15-16 ноября), сообщает BFM со ссылкой на Елисейский дворец», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, французский лидер выступил с призывом об увеличении дипломатических усилий с целью начала диалога между сторонами украинского конфликта.

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