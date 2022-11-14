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Аргументы Недели Политика 13+

Замглавы МИД РФ Грушко: Россию невозможно исключить из G20, предложение Украины — не более чем политические упражнения

, 15:08

Замглавы МИД РФ Грушко: Россию невозможно исключить из G20, предложение Украины — не более чем политические упражнения
Замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Российскую Федерацию невозможно исключить из «Большой двадцатки», предложение Украины — не более чем политические упражнения. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил Александр Грушко, заместитель руководителя дипломатического ведомства РФ.

«Исключить Россию из G20 невозможно, это политические упражнения, но не более того, заявил замглавы МИД РФ Грушко, комментируя соответствующее предложение Киева», — говорится в публикации, которая размещена в TG-канале.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Верховную Раду был внесен проект обращения к «Большой двадцатке», где содержится просьба об исключении РФ.

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