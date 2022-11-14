Зеленский заявил во время визита в Херсон, что украинская сторона готова к миру

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14 ноября 2022, 13:15

Президент Украины Владимир Зеленский, Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в город Херсон, который некоторое время назад был оставлен войсками Российской Федерации, сделал заявление о том, что украинская сторона готова к миру. Об этом информирует ТАСС.

«Зеленский заявил во время поездки в Херсон, что украинская сторона готова к миру», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, аналитик Сергей Марков отметил, что Россия не ударит по Владимиру Зеленскому в Херсоне ракетой, поскольку Москва не занимается ликвидацией политический деятелей и не осуществляет террор.