Зеленский заявил во время визита в Херсон, что украинская сторона готова к миру

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в город Херсон, который некоторое время назад был оставлен войсками Российской Федерации, сделал заявление о том, что украинская сторона готова к миру. Об этом информирует ТАСС.
«Зеленский заявил во время поездки в Херсон, что украинская сторона готова к миру», — указывается в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, аналитик Сергей Марков отметил, что Россия не ударит по Владимиру Зеленскому в Херсоне ракетой, поскольку Москва не занимается ликвидацией политический деятелей и не осуществляет террор.