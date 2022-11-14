Аналитик Сергей Марков: РФ не ударит по Зеленскому в Херсоне ракетой, так как Москва не уничтожает политиков и не ведет террор

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14 ноября 2022, 12:56

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Российская Федерация не ударит по украинскому президенту Владимиру Зеленскому в городе Херсоне ракетой, поскольку Москва не ликвидирует политиков и не осуществляет террор. На это указал в своем Telegram-канале отечественный аналитик Сергей Марков.

«Зеленский сейчас в Херсоне и легко может быть уничтожен российской ракетой. Но не будет уничтожен», — говорится в публикации Маркова.

Эксперт привел несколько причин того, что РФ воздержится от удара по главе Украины. Сергей Марков, в частности, написал, что Москва, в отличие от киевской стороны и Соединенных Штатов, не убивает политических деятелей и не ведет террор.

Ранее в понедельник агентство Reuters распространило информацию, согласно которой Владимир Зеленский прибыл в Херсон, оставленный российскими военными.