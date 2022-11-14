Reuters: президент Украины Зеленский прибыл в Херсон, оставленный российскими военными

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14 ноября 2022, 12:23

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Press Office / globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон, который некоторое время назад был оставлен военными Российской Федерации. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал ТАСС, распространило агентство Reuters.

«Владимир Зеленский прибыл в город Херсон, сообщило агентство Reuters», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, Зеленский выступил перед украинскими силовиками.

Как сообщалось ранее в понедельник, российское внешнеполитическое ведомство сделало заявление о том, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования о выводе войск.