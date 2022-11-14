Reuters: президент Украины Зеленский прибыл в Херсон, оставленный российскими военными

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон, который некоторое время назад был оставлен военными Российской Федерации. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал ТАСС, распространило агентство Reuters.
«Владимир Зеленский прибыл в город Херсон, сообщило агентство Reuters», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Согласно имеющимся сведениям, Зеленский выступил перед украинскими силовиками.
Как сообщалось ранее в понедельник, российское внешнеполитическое ведомство сделало заявление о том, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования о выводе войск.