МИД России: Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска

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14 ноября 2022, 12:03

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступило министерство иностранных дел Российской Федерации.

«МИД: Россия не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска, в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, руководитель дипломатического ведомства Финляндии Пекка Хаависто указал на то, что любые мирные переговоры по Украине могут состояться, только если РФ выведет все свои войска с территории соседней страны.