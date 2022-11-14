France-Presse: Байден хочет возобновить диалог и установить «систему сдержек и противовесов» во время встречи с Си Цзиньпином

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14 ноября 2022, 08:44

Президент США Джо Байден, President Joe Biden Office / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет возобновить диалог и установить «систему сдержек и противовесов» в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Соответствующую информацию распространило агентство France-Presse, говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

«Байден хочет возобновить диалог и установить "систему сдержек и противовесов" во время встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, сообщает Agence France-Presse», — указывается в процитированном посте.

Согласно имеющимся сведениям, американский лидер полон решимости укрепить связи, устанавливая гарантии, которые помогут проследить, чтобы «конкуренция не превратилась в конфликт» между Вашингтоном и Пекином.

Как сообщалось ранее, Джо Байден сделал заявление о том, что он обсудил с главами Южной Кореи и Японии расширение помощи украинской стороне.