Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО не может жить без врага, главное для блока — создавать образ противника, придвигаясь к его границам

Североатлантический альянс не может существовать без врага, главное для данного военно-политического блока — создавать образ противника, придвигаясь к его границам. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил заместитель руководителя российского министерства иностранных дел Александр Грушко.
«НАТО не может жить без врага, самое главное для альянса — создавать образ противника, придвигаясь к его границам, заявил РИА Новости замглавы МИД Грушко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Отечественный дипломат отметил, что НАТО уже включило Азию в сферу интересов и отодвинуло зону своей обороны до китайских государственных рубежей.
Как сообщалось ранее, интернет-ресурс 19FortyFive написал, что авианосцы альянса показательно приближаются к России в Арктике.