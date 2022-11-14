Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО не может жить без врага, главное для блока — создавать образ противника, придвигаясь к его границам

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14 ноября 2022, 08:10 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, MFA Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс не может существовать без врага, главное для данного военно-политического блока — создавать образ противника, придвигаясь к его границам. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, озвучил заместитель руководителя российского министерства иностранных дел Александр Грушко.

«НАТО не может жить без врага, самое главное для альянса — создавать образ противника, придвигаясь к его границам, заявил РИА Новости замглавы МИД Грушко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Отечественный дипломат отметил, что НАТО уже включило Азию в сферу интересов и отодвинуло зону своей обороны до китайских государственных рубежей.

Как сообщалось ранее, интернет-ресурс 19FortyFive написал, что авианосцы альянса показательно приближаются к России в Арктике.