Глава Минфина США Йеллен заявила, что часть санкций в отношении РФ сохранятся и после возможного достижения мира с Украиной

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13 ноября 2022, 19:58 Источник: ТАСС

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: Al Drago - Pool via CNP/globallook.com

Если России и Украине удастся достичь мирного урегулирования конфликта, санкционный режим в отношении РФ будет ослаблен, но часть санкций сохранится. Об этом заявила в интервью газете The Wall Street Journal министр финансов США Джанет Йеллен.

«Я предполагаю, что в контексте некоего мирного соглашения была бы возможна и уместна корректировка санкционного режима», - сказала глава американского Минфина. Однако, уверена она, «некоторые санкции» должны сохраниться и по достижении мира.

В то же время, по словам Йеллен, в настоящее время Россия не предпринимает никаких усилий с тем, чтобы наладить диалог с Украиной на тех условиях, которые были бы приемлемы для Киева.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джейк Салливан в ходе своего визита в Киев рекомендовал команде Зеленского пересмотреть свои переговорные позиции в сторону большей реалистичности.