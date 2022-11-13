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Экс-депутат Рады Кива назвал «давно решенным» вопрос присоединения украинского Закарпатья к Венгрии

, 13:59

Экс-депутат Рады Кива назвал «давно решенным» вопрос присоединения украинского Закарпатья к Венгрии
Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, фото из его Telegram-канала

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал «давно решенным» вопрос присоединения территории украинской Закарпатской области к Венгрии. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.

Кива отметил, что на протяжении последнего десятилетия Будапешт раздавал жителям Закарпатья свои паспорта, популяризировал там венгерский язык и культуру.

«Поэтому присоединение Закарпатской области к венгерскому государству — вопрос давно решенный, как и со Львовской областью — к Польше», — написал экс-парламентарий.

Как сообщалось ранее сегодня, министерство иностранных дел Украины призвало власти в Будапеште осудить высказывание депутата Ласло Тороцкаи, пожелавшего «вновь встретиться на общей польско-венгерской границе».

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