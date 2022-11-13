Экс-депутат Рады Кива назвал «давно решенным» вопрос присоединения украинского Закарпатья к Венгрии

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал «давно решенным» вопрос присоединения территории украинской Закарпатской области к Венгрии. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале политика.
Кива отметил, что на протяжении последнего десятилетия Будапешт раздавал жителям Закарпатья свои паспорта, популяризировал там венгерский язык и культуру.
«Поэтому присоединение Закарпатской области к венгерскому государству — вопрос давно решенный, как и со Львовской областью — к Польше», — написал экс-парламентарий.
Как сообщалось ранее сегодня, министерство иностранных дел Украины призвало власти в Будапеште осудить высказывание депутата Ласло Тороцкаи, пожелавшего «вновь встретиться на общей польско-венгерской границе».