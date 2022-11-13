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Глава Минфина Великобритании Хант: в неизбежной рецессии в Соединенном Королевстве виновата Россия

, 08:39

Глава Минфина Великобритании Хант: в неизбежной рецессии в Соединенном Королевстве виновата Россия
Министр финансов Великобритании Джереми Хант, Martyn Wheatley / Parsons Media / globallookpress.com

В неизбежной рецессии в Великобритании виновата Российская Федерация. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, высказал Джереми Хант, министр финансов Соединенного Королевства.

«Глава Минфина Британии — одной из стран в авангарде антироссийских санкций — заявил, что рецессия в его стране неизбежна, а виновата в этом Россия», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По мнению Ханта, Великобритания «лишилась стабильности» в основном из-за действий Москвы на Украине.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель британского правительства Риши Сунак пообещал подвергнуть критике РФ на предстоящем саммите «Большой двадцатки».

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