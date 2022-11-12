Мурашко отверг критику спецоперации странами G20 и заявил, что она начата для защиты мирных жителей

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12 ноября 2022, 18:07 Источник: РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на G20 в субботу не согласился с критикой спецоперации со стороны стран, входящих в "Большую двадцатку".

«Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами «Группы двадцати» в отношении специальной военной операции Российской Федерации», - заявил он. Выступление проходило по видеосвязи.

По словам министра, СВО была начата ради защиты мирных граждан, которые «не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года», из-за чего подверглись военной агрессии.

Мурашко заметил также, что, начиная спецоперацию, Россия действовала согласно Уставу ООН, 51 статья которого гарантирует право на самооборону.

Саммит G20 пройдет на следующей неделе на Бали. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.