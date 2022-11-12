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Аргументы Недели Политика 13+

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если такая просьба поступит

, 15:16

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если такая просьба поступит
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Kay Nietfeld / globallookpress.com

Руководитель украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с главой внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым, если подобная просьба поступит. Кулебу процитировало издание The Phnom Penh Post.

По словам украинского дипломата, пока Лавров «не просил о встрече».

«Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации», — отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее в субботу сообщалось, что войска РФ ликвидировали свыше 85 иностранных наемников, которые пытались остановить их продвижение на Южно-Донецком направлении.

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